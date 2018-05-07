8 и 9 мая в Вологде ограничат проезд транспорта по центральным улицам

Ограничения движения связаны с торжествами в честь празднования 73-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне, которые будут проходить в эти дни в областной столице.

8 мая 2018 года в Вологде состоится легкоатлетический забег, посвященный Дню Победы. По предварительным данным, в нем примет участие около 500 спортсменов. В связи с этим с 10.30 до 14.30 будет ограничено движение транспорта по площади Возрождения; по Советскому проспекту на участке от улицы М. Ульяновой до улицы Предтеченской; по улице Предтеченской на участке от Советского проспекта до улицы Лермонтова; по улице Лермонтова на участке от улицы Предтеченской до площади Возрождения.

На этот период изменения ждут и ряд маршрутов общественного транспорта. Автобусы маршрутов № 1, 21 пойдут по ул. Зосимовской — ул. Ленина — ул. Лермонтова — ул. Мира с остановками «Советский проспект», «ВоГТУ», «Проспект Победы» (в обоих направлениях).

Автобусы маршрута № 17 будут двигаться по ул. Ленина, ул. Лермонтова, ул. Мира с остановкой «Проспект Победы» (в обоих направлениях)

Автобусы маршрутов № 19 и 43 проедут по ул. Мира — ул. Лермонтова — ул. Ленина — ул. Зосимовская — ул. Предтеченская с остановками в районе дома № 17 по ул. Зосимовской; «ВоГТУ»; «Проспект Победы» — далее по маршруту.

Автобусы маршрутов № 36; 32, 27; 35, 9 поедут по ул. Мира в обоих направлениях с остановкой «Проспект Победы».

Автобус маршрута № 49 направится с моста 800-летия по ул. Зосимовской до ул. Герцена.

Автобусы маршрутов № 2, 6 двинутся с моста 800-летия Вологды с левым поворотом на ул. Зосимовскую и выполнением остановки «Советский проспект» (в обоих направлениях).

Непосредственно в День Победы масштабные торжества продлятся в центре Вологды в течение всего дня. В 10.00 вологжан ждет торжественный парад. Парадные расчеты проследуют с Кремлевской площади по центральным улицам города и выйдут на площадь Революции, где промаршируют перед зрителями. За ними двинется колонна «Бессмертного полка», в которую, по предварительным данным, встанут не менее 8000 человек. В течение всего дня будут организованы концерты, интерактивные площадки. А вечером, в 22.00, на площади Революции вологжан ждет победный салют, который продлится 5 минут. Музыка будет подобрана по этапам войны, начиная с момента ее объявления и до триумфального Дня Победы.

В связи с этим на центральных улицах города движение будет ограничено с 7.00 до 23.00. Движение для машин будет перекрыто по Советскому проспекту на участке от улицы Предтеченской до улицы М. Ульяновой; по площади Возрождения; по улице Лермонтова на участке от улицы Ленина до улицы Предтеченской; по улице Пушкинской на участке от улицы Лермонтова до улицы Галкинской; по улице М. Ульяновой на участке от улицы Козленской до Советского проспекта.

С 07.00 до 10.00 путь для машин закроют по улице М. Ульяновой на участке от улицы Герцена до улицы Чехова; по улице Пушкинской на участке от улицы Герцена до улицы М. Ульяновой.

С 9.00 до 11.30 перекроют улицу С. Орлова на участке от Кремлевской площади до улицы Лермонтова; улицу Мира на участке от улицы С. Орлова до улицы Козленской; улицу Козленскую на участке от улицы Мира до улицы М. Ульяновой; улицу Лермонтова от улицы Ленина до улицы С. Орлова. По этому маршруту будут проходить парадные расчеты и колонна «Бессмертного полка».

с 21.30 до 23.00 на период проведения праздничного фейерверка будет ограничено движение по улице Предтеченской на участке от улицы Зосимовской до Советского проспекта.

Машины можно оставить на стоянках по улицам Авксентьевского, Челюскинцев, Кирова, Малой Октябрьской, перед зданием гостиницы «Вологда», у магазина «Оазис», у драмтеатра, по улицам Предтеченской, Зосимовской, Благовещенской, Батюшкова, Пушкинской.

Изменения также коснутся маршрутов общественного транспорта, которые обычно проходят по указанным улицам.