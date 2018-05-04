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Пешеходный переход у станции метро «Выхино» планируют достроить в III квартале 2018 года
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Пешеходный переход у станции метро «Выхино» планируют достроить в III квартале 2018 года 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В столице заканчивают строительство подземного перехода у станции метро «Выхино» в рамках возведения участка Северо-Восточной хорды, планируется, что работы завершат в третьем квартале 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.
«Завершается строительство подземного пешеходного перехода в районе станции метро «Выхино». Это очень важный объект, он обеспечит переход пешеходов от станции метро «Выхино» в сторону улицы Красный Казанец через строящийся участок Северо-Восточной хорды. Мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу строительство данного участка хорды завершить в третьем квартале текущего года», — сказал руководитель департамента строительства столицы Андрей Бочкарев.
Сейчас в переходе завершены отделочные работы, ведутся электромонтажные работы и устройство габионов.
«Строящийся подземный пешеходный проход располагается в насыпи участка Северо-Восточной хорды, поэтому здесь не было необходимости строить лестничные и пандусные сходы. Один выход шириной 30,6 метра расположен со стороны улицы Красный Казанец. Второй шириной 26,55 метра — со стороны платформы «Выхино», — уточняется в сообщении.
Тоннельная часть перехода представляет собой трехпролетную раму из монолитного железобетона с двумя рядами колонн. Колонны расположены вдоль оси пешеходного перехода на расстоянии 4 метров. Ширина основной зоны пешеходного движения — 19,7 метра, общая длина — 39,7 метра, высота в свету — 2,5 метра. Стены ствола пешеходного перехода облицованы стеновой плиткой из керамогранита, пол — натуральным термообработанным гранитом, потолок окрашен акриловой краской.
Как напоминается в сообщении, строительство пешеходного перехода ведется по проекту строительства участка Северо-Восточной хорды от шоссе Энтузиастов до МКАД в районе Вешняки. Всего предусмотрено строительство одного и реконструкция двух пешеходных переходов: в районе платформы «Плющево» и в районе платформы «Вешняки». На этих переходах ведется бетонирование основных конструкций и отделочные работы.
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