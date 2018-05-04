Станцию «Нижние Мневники» начали строить на Большой кольцевой линии метро

На Большой кольцевой линии метро началось строительство станции "Нижние Мневники", сообщает Агентство "Москва"

По словам главы департамента строительства Андрея Бочкарева, строители завершают работу по устройству ограждающих конструкций станционного котлована, выемка грунта выполнена на 50 процентов.

Станция "Нижние Мневники" запроектирована в северной части Мневниковской поймы. Она входит в западный участок Большой кольцевой линии метро протяженностью 5,5 километра от "Хорошевской" до "Нижних Мневников".

Как ранее сообщал Сергей Собянин, Большая кольцевая линия будет перевозить как минимум в два раза больше пассажиров, чем сегодня МЦК.

Проект Большой кольцевой линии предполагает строительство ветки протяженностью более 60 километров, на которой разместится 31 станция. Они будут связанны с радиальными линиями метрополитена, Московским центральным кольцом и направлениями железных дорог.

В следующем году строители начнут работу над участком от станции "Косино" до "Нижегородской улицы", а также от "Нижегородской" на Большой кольцевой до "Авиамоторной". Территорию для работ готовят на юго-востоке от "Каховской" до "Нижегородской". В 2020 году Кожуховскую линию должны соединить с "Нижней Масловкой".