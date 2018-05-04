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Власти рассказали о пилотном проекте по телемедицине
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Власти Москвы рассказали о пилотном проекте по телемедицине 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун в беседе с kp.ru рассказал о пилотном проекте по телемедицине.
«Телемедицина — это не медицина по телевизору, это способ общения с пациентом с помощью различных цифровых технологий. В двух московских поликлиниках уже действует такой пилотный проект», — заявил он.
По его словам, врач консультирует тех пациентов, которые уже были у него на личном приёме, получили диагноз и назначения.
Как пояснил Хрипун, специалист может удалённо контролировать выполнение назначений и интересоваться состоянием здоровья больного.
Кроме того, телемедицина позволяет врачам общаться друг с другом — к примеру, медики могут обсуждать на консилиуме компьютерную томограмму.
Ранее m24 сообщало, что на западе Москвы к 2020 году планируют построить четыре поликлиники.
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