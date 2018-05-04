Зазывал-таксистов уберут из московских аэропортов

Зазывал-таксистов уберут из аэропортов московского транспортного узла

Таксисты, назойливо предлагающие свои услуги пассажирам "Шереметьева" , "Домодедова" и " Жуковского ", окажутся под запретом, говорится в сообщении подмосковного Минтранса

Инициатором ввести штрафы для таксистов, гадалок и гостиничных агентов за назойливое предложение своих услуг пассажирам выступил международный аэропорт "Шереметьево". Введение единых правил поведения в аэропортах и административной ответственности за их нарушение поддержали также аэропорты "Домодедово" и "Жуковский".

"Благодаря новым правилам мы обеспечим безопасность пассажиров, минимизируем неудобства, которые сейчас есть в аэропортах региона. Много нареканий вызывают зазывалы — граждане, которые пристают к пассажирам с навязчивым предложением своих услуг и не несущих ответственность за комфорт и безопасность наших пассажиров. Аэропорты часто используются для постоянного проживания лицами без определенного места жительства, зачастую занимающимися попрошайничеством и кражами. Новые правила поведения направлены на то, чтобы устранить эти отрицательные моменты", — приводит пресс-служба подмосковного Минтранса слова главы ведомства Игоря Трескова.

Контроль над соблюдением правил возложат на инспекторов подмосковного Минтранса. По словам Трескова, состав инспекторов сформирован, сейчас в подразделении около 70 человек, по мере необходимости их число будет увеличено.