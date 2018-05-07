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Цикл лекций о метро стартует 15 мая в честь дня рождения подземки
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Цикл лекций о метро стартует 15 мая в честь дня рождения подземки 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Московское метро 15 мая в честь 83-й годовщины со дня своего открытия запускает цикл архитектурных лекций о подземке. Посетить познавательные мероприятия можно еженедельно на станции «Выставочная», сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе метро.
"В 83-й день рождения Московского метрополитена мы проведем первую лекцию об архитектуре станций. Бесплатные лекции — один из наших подарков, которые мы приготовили для пассажиров. Уверен, пассажирам будет интересно взглянуть на метро с нетипичного ракурса. Ведь это не только самый востребованный вид городского транспорта, но и настоящий подземный дворец с разнообразной архитектурой, над которой трудились несколько поколений профессионалов", — привела пресс-служба слова замначальника Московского метрополитена по управлению персоналом Павла Ковалева.
Бесплатные познавательные лекции будут еженедельно проходить в Технической библиотеке на станции «Выставочная» при поддержке Союза московских архитекторов. Первая лекция будет посвящена тому, как меняются проекты станций московского метро в процессе их разработки. Лекторы объяснят, почему даже одобренная на всех уровнях идея в итоге может сильно отличаться от реализации, а также, почему уже построенные станции с годами меняют свой облик.
Лекции будут проиллюстрированы архивными фотографиями и эскизами, фрагментами кинохроники, фильмов и музыкальных видео.
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