Метро запускает цикл архитектурных лекций

Цикл лекций о метро стартует 15 мая в честь дня рождения подземки

Московское метро 15 мая в честь 83-й годовщины со дня своего открытия запускает цикл архитектурных лекций о подземке. Посетить познавательные мероприятия можно еженедельно на станции "Выставочная", сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе метро.

"В 83-й день рождения Московского метрополитена мы проведем первую лекцию об архитектуре станций. Бесплатные лекции — один из наших подарков, которые мы приготовили для пассажиров. Уверен, пассажирам будет интересно взглянуть на метро с нетипичного ракурса. Ведь это не только самый востребованный вид городского транспорта, но и настоящий подземный дворец с разнообразной архитектурой, над которой трудились несколько поколений профессионалов", — привела пресс-служба слова замначальника Московского метрополитена по управлению персоналом Павла Ковалева.

Бесплатные познавательные лекции будут еженедельно проходить в Технической библиотеке на станции "Выставочная" при поддержке Союза московских архитекторов. Первая лекция будет посвящена тому, как меняются проекты станций московского метро в процессе их разработки. Лекторы объяснят, почему даже одобренная на всех уровнях идея в итоге может сильно отличаться от реализации, а также, почему уже построенные станции с годами меняют свой облик.

Лекции будут проиллюстрированы архивными фотографиями и эскизами, фрагментами кинохроники, фильмов и музыкальных видео.