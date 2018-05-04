В ЮЗАО на трех улицах изменился режим работы светофоров 

В Москве по просьбам горожан режим работы светофоров изменили на 30 пешеходных переходах. Их отрегулировали с учетом дорожной обстановки.
В ЮЗАО изменение режима светофоров произошло на следующих улицах:
— Азовская улица, дом 32 — Балаклавский проспект, дом 20 (увеличили продолжительность зеленого сигнала);
— дублер Профсоюзной улицы — станция метро «Теплый Стан» (увеличили продолжительность зеленого сигнала);
— Голубинская улица — Тарусская улица (увеличили продолжительность зеленого сигнала).
Как сообщается на официальном портале Мэра и Правительства Москвы, обращения по поводу регулирования работы светофоров принимаются на сайте mos.ru, едином транспортном портале, а также в официальных группах ЦОДД в соцсетях. Также жители столицы могут предложить координаторам Центра организации дорожного движения свои идеи. Для этого необходимо оформить заявку на сайте центра.