Ещё
Движение в Москве в субботу будет ограничено из-за проведения мотофестиваля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Движение в Москве в субботу будет ограничено из-за проведения мотофестиваля 

Прайм 2 часа назад
Фото: Москва24
Движение по ряду улиц Москвы будет ограничено в субботу в связи с проведением Московского мотофестиваля, сообщил информационный центр транспортного комплекса города Москвы.
Согласно схеме ограничения движения, 5 мая с 11.30 будет закрыто движение по Садовой-Спасской улице, проспекту Мира, Садовому кольцу от улицы Маши Порываевой до Фрунзенской набережной, Крымскому проезду, Фрунзенской набережной, улице Хамовнический вал, Комсомольскому проспекту и проспекту Вернадского. Движение будет открываться по мере прохождения колонны.
Отмечается с 6.30 до 11.30 5 мая будет также полностью закрыто движение по проспекту Академика Сахарова от Садовой-Спасской улицы до улицы Маши Порываевой и по улице Маши Порываевой. Уточняется, что с 00.01 5 мая до 00.01 6 мая будут полностью перекрыты Университетский проспект, Университетская площадь и улица Косыгина.
Прайм: последние новости
Собянин: КамАЗ и ГАЗ выпустят по 100 электробусов для Москвы Парковка в Москве на майские праздники будет бесплатной Москва предупредила Киев о жестком ответе на ситуацию с экипажем судна "Норд" - МИД РФ
Комментарии1  Ещё 27 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Авианосец «Шторм» изменит баланс в трех регионах мира147
Выпуск «Бесогона» Михалкова сняли с эфира130
Грибаускайте не пригласили на инаугурацию Путина256
Богатые тоже плачут: олигархи просят о помощи568
РФ обвинили в использовании «нового лазерного оружия»76
Видео
00:59
РФ призвали готовиться к блокаде Керченского пролива
В мире
01:34
Жилье в Абхазии: опасно, но очень дешево
Недвижимость Статьи
00:36
Маккейн не исключил скорой смерти
В мире Происшествия
01:39
Россиян предупредили об аномальной жаре
Погода Общество
05:23
Дипломаты РФ превратили кадр из фильма в обращение к Мэй
Политика
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
00:42
Грибаускайте не пригласили на инаугурацию Путина
Политика
01:12
Переговоры Китая и США провалились
Экономика
00:32
Украина выступила с требованием к РФ по задержанному судну
Украина В мире
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение