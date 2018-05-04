Ещё
Движение в Москве 5 мая ограничат из-за мотофестиваля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Движение в Москве 5 мая ограничат из-за мотофестиваля 

BFM.RU 37 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Движение по ряду улиц российской столицы будет ограничено 5 мая в связи с проведением Московского мотофестиваля-2018, сообщил информационный центр транспортного комплекса города Москвы.
Согласно схеме ограничения движения, 5 мая с 11.30 будет закрыто движение по Садовой-Спасской улице, проспекту Мира, Садовому кольцу от улицы Маши Порываевой до Фрунзенской набережной, Крымскому проезду, Фрунзенской набережной, улице Хамовнический Вал, Комсомольскому проспекту и проспекту Вернадского. Движение будет открываться по мере прохождения колонны, передает РИА Новости.
Отмечается, что с 6.30 до 11.30 5 мая будет также полностью закрыто движение по проспекту Академика Сахарова от Садовой-Спасской улицы до улицы Маши Порываевой и по улице Маши Порываевой. Уточняется, что с 00.01 5 мая до 00.01 6 мая будут полностью перекрыты Университетский проспект, Университетская площадь и улица Косыгина.
BFM.RU: последние новости
В ЦОДД рассказали об изменениях в работе светофоров Москвы В Москве открыли пять новых фонтанов Понедельник стал самым теплым днем года в столице
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россия сеет хаос в Черном море210
Москвич посадил во дворе розы и пожалел159
Москву ждет «второе пришествие»32
Украина пожаловалась на Росавиацию136
Квартира Парфенова насмешила Лебедева57
Видео
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
01:04
Путин провел массовые отставки
Политика
01:08
Семья усатой «крестницы» Памелы Андерсон попала на видео
Общество
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
02:30
Центр Кудрина предложил ввести новый пост
Политика
00:35
Квартира Парфенова насмешила Лебедева
Шоу-бизнес
00:18
Очевидцы рассказали подробности крушения Су-30 в Сирии
Происшествия Армия
00:59
Певица-стриптизерша стала звездой Pornhub
Интернет
02:17
Захарова публично пристыдила Терезу Мэй
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение