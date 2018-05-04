В столице запустили пять новых фонтанов

"В этом году специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы впервые запустили пять новых фонтанов, созданных в прошлом году в рамках программы городского благоустройства", — рассказал заместитель мэра.

Петр Бирюков уточнил, что фонтаны появились в Лубочном переулке, на Болотной и Биржевой площадях, а также в парках «Площадь Юности» и «Сад будущего». Первые четыре фонтана «сухие» — подземная чаша у них находится на одном уровне с плиточным покрытием. По вечерам у фонтанов включается подсветка.

Сезон фонтанов открылся в Москве 26 апреля на Биржевой площади. На торжественной церемонии был открыт новый фонтан. Всего что в Москве насчитывается около 600 фонтанов, только за последние восемь лет их прибавилось около 200, отметил Бирюков. —0—влт/ип