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В столице запустили пять новых фонтанов
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В столице запустили пять новых фонтанов 

ТАСС 26 минут назад
Фото: Южные горизонты
МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Пять новых фонтанов запущены в столице в этом году, сообщила в пятницу пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства со ссылкой на заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
"В этом году специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы впервые запустили пять новых фонтанов, созданных в прошлом году в рамках программы городского благоустройства", — рассказал заместитель мэра.
Петр Бирюков уточнил, что фонтаны появились в Лубочном переулке, на Болотной и Биржевой площадях, а также в парках «Площадь Юности» и «Сад будущего». Первые четыре фонтана «сухие» — подземная чаша у них находится на одном уровне с плиточным покрытием. По вечерам у фонтанов включается подсветка.
Сезон фонтанов открылся в Москве 26 апреля на Биржевой площади. На торжественной церемонии был открыт новый фонтан. Всего что в Москве насчитывается около 600 фонтанов, только за последние восемь лет их прибавилось около 200, отметил Бирюков. —0—влт/ип
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