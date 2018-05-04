В столице открылись пять новых фонтанов

Об этом сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По словам Бирюкова, новые фонтаны были созданы в прошлом году в рамках программы городского благоустройства. В частности, 20-метровый в диаметре светодинамический фонтан появился на Биржевой площади. В зависимости от музыкальной композиции, он может менять цвет и яркость подсветки, а также высоту струй в пределах от 50 сантиметров до 8 метров. Новый фонтан также имеет функцию пара. «Он окружен дубовым парапетом, на котором москвичам и гостям столицы удобно присесть, чтобы полюбоваться игрой падающей воды», − отметил заммэра.

Бирюков также рассказал о двух других «сухих» фонтанах, которые украсили Лубочный переулок и Болотную площадь. По его словам, их подземные чаши расположены на одном уровне с плиточным покрытием. В Лубочном переулке высота 43 струй фонтана может достигать одного метра. А на Болотной площади фонтан разделен на две зоны с высотой струй от 60 сантиметров до одного метра.

Еще один «сухой» фонтан создали в рамках благоустройства парка «Площадь юности». Площадь его чаши составляет 196 квадратных метров, а высота 75 струй может варьироваться от 50 сантиметров о четырех метров. Особую красоту фонтану придает музыкальная динамическая подсветка, добавил Бирюков.

Пятый фонтан появился в парке «Сад будущего» − на пересечении дорожек в центральной части парка. Заммэра подчеркнул, что новый водный элемент прекрасно вписывается в окружающий ландшафт, а скамейки и светильники создают условия для комфортного отдыха у фонтана.