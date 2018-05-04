Ещё
График движения поездов из Петербурга в Хельсинки изменят из-за ремонтных работ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

График движения поездов из Петербурга в Хельсинки изменят из-за ремонтных работ 

RT на русском 1 час назад
Фото: Санкт-Петербург.ру
График движения скоростных поездов «Аллегро» изменят с 22 по 24 июня и с 7 по 8 июля из-за ремонтных работ на территории Финляндии, сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу Октябрьской железной дороги.
Поезд №787 Санкт-Петербург — Хельсинки отменят 23, 24 июня, 7 и 8 июля.
Также будет отменён поезд №788 Хельсинки — Петербург с отправлением 22, 23, 24 июня, 7 и 8 июля.
Поезда № 781, 782, 783, 784, 785, 786 и 787 проследуют до станции Вайниккала, затем перевозку пассажиров будут осуществлять автобусами по проездным билетам «Аллегро», передаёт Nation News.
Время маршрута Петербург — Хельсинки увеличится на два часа.
Ранее сообщалось, что электропоезд «Ласточка» запустили между Краснодаром и Кисловодском с 1 апреля.
RT на русском: последние новости
МЧС предупреждает жителей о грозе и усилении ветра в ближайшие часы в Москве Власти Москвы рассказали о пилотном проекте по телемедицине В Москве зацвела сакура
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британские истребители сопроводили российский самолет90
Депутат с кефиром на голове устроил расстрел радикалов63
В Крыму задержали украинское судно400
На Украине готовят «акции» на Крымском мосту80
Россия отказалась от союзов с Китаем302
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
01:28
МЧС предупредило москвичей о ветре
Новости Москвы Общество
00:38
На Украине готовят «акции» на Крымском мосту
Украина В мире
00:30
Сотрудницу полиции застали за блатной песней
Общество
04:51
Дудь и Собчак поиздевались над интервью Машкова
Общество
00:38
В Крыму задержали украинское судно
Происшествия Украина
00:52
Депутат с кефиром на голове устроил расстрел радикалов
В мире Украина
00:23
Захарова призвала страны последовать примеру Чехии
Политика Европа
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение