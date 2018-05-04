Вечером 4 мая во Владивостоке пройдёт репетиция парада Победы

С 21:00 до полуночи будут ограничены движение и парковка автомобилей на следующих участках автомобильных дорог:

— по улице Корабельной Набережной: от дома № 73 по улице Светланской до дома № 1 по Океанскому проспекту;

— по Светланскому переулку: от пересечения с улицей Корабельной Набережной до пересечения с улицей Светланской;

— по улице Алеутской: от пересечения с улицей Семеновской до пересечения с улицей 1-й Морской;

— по улице Светланской: от пересечения с улицей Лазо до пересечения с улицей Алеутской;

— по улице Уборевича: от пересечения с улицей Береговой до пересечения с улицей Семеновской;

— по улице 1-й Морской: от пересечения с улицей Алеутской до пересечения с улицей Посьетской;

— по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Семеновской;

— по улице Адмирала Фокина: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом.

7 мая с 21:00 до 00:00 пройдёт генеральная репетиция парада. Ограничение парковки и движения автотранспорта будут введены на следующих участках автодорог:

— по улице Корабельной Набережной: от дома № 73 по улице Светланской до дома № 1 по Океанскому проспекту;

— по Светланскому переулку: от пересечения с улицей Корабельной Набережной до пересечения с улицей Светланской;

— по улице Алеутской: от пересечения с улицей Семеновской до пересечения с улицей 1-й Морской;

— по улице Светланской: от пересечения с улицей Лазо до пересечения с улицей Алеутской;

— по улице Уборевича: от пересечения с улицей Береговой до пересечения с улицей Семеновской;

— по улице 1-й Морской: от пересечения с улицей Алеутской до пересечения с улицей Посьетской;

— по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Семеновской;

— по улице Адмирала Фокина: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом;

— по улице Петра Великого: от пересечения с Почтовым переулком до пересечения с улицей Светланской.