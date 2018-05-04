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Вечером 4 мая во Владивостоке пройдёт репетиция парада Победы
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Вечером 4 мая во Владивостоке пройдёт репетиция парада Победы 

АиФ-Владивосток 1 час назад
Фото: АиФ-Владивосток
С 21:00 до полуночи будут ограничены движение и парковка автомобилей на следующих участках автомобильных дорог:
— по улице Корабельной Набережной: от дома № 73 по улице Светланской до дома № 1 по Океанскому проспекту;
— по Светланскому переулку: от пересечения с улицей Корабельной Набережной до пересечения с улицей Светланской;
— по улице Алеутской: от пересечения с улицей Семеновской до пересечения с улицей 1-й Морской;
— по улице Светланской: от пересечения с улицей Лазо до пересечения с улицей Алеутской;
— по улице Уборевича: от пересечения с улицей Береговой до пересечения с улицей Семеновской;
— по улице 1-й Морской: от пересечения с улицей Алеутской до пересечения с улицей Посьетской;
— по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Семеновской;
— по улице Адмирала Фокина: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом.
7 мая с 21:00 до 00:00 пройдёт генеральная репетиция парада. Ограничение парковки и движения автотранспорта будут введены на следующих участках автодорог:
— по улице Корабельной Набережной: от дома № 73 по улице Светланской до дома № 1 по Океанскому проспекту;
— по Светланскому переулку: от пересечения с улицей Корабельной Набережной до пересечения с улицей Светланской;
— по улице Алеутской: от пересечения с улицей Семеновской до пересечения с улицей 1-й Морской;
— по улице Светланской: от пересечения с улицей Лазо до пересечения с улицей Алеутской;
— по улице Уборевича: от пересечения с улицей Береговой до пересечения с улицей Семеновской;
— по улице 1-й Морской: от пересечения с улицей Алеутской до пересечения с улицей Посьетской;
— по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Семеновской;
— по улице Адмирала Фокина: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом;
— по улице Петра Великого: от пересечения с Почтовым переулком до пересечения с улицей Светланской.
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