В Москве открыли пять новых фонтанов

Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что в столице открыли пять новых фонтанов. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва".

"В этом году специалисты комплекса городского хозяйства Москвы впервые запустили пять новых фонтанов, созданных в прошлом году в рамках программы городского благоустройства", — заявил Бирюков.

Отмечается, что речь идет о 20-метровом "сухом" фонтане на Биржевой площади, а также о "сухих" фонтанах в Лубочном переулке и на Болотной площади.

"В рамках комплексного благоустройства парка "Площадь юности" также был создан "сухой" фонтан с подземной чашей в один уровень с плиточным покрытием… Музыкальная динамическая подсветка делает фонтан особенно красивым. Новый фонтан появился и в парке "Сад будущего", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Москве открылся сезон фонтанов.