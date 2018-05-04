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В столице открыли пять новых фонтанов
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В Москве открыли пять новых фонтанов 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: ТАСС
Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что в столице открыли пять новых фонтанов. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва".
"В этом году специалисты комплекса городского хозяйства Москвы впервые запустили пять новых фонтанов, созданных в прошлом году в рамках программы городского благоустройства", — заявил Бирюков.
Отмечается, что речь идет о 20-метровом "сухом" фонтане на Биржевой площади, а также о "сухих" фонтанах в Лубочном переулке и на Болотной площади.
"В рамках комплексного благоустройства парка "Площадь юности" также был создан "сухой" фонтан с подземной чашей в один уровень с плиточным покрытием… Музыкальная динамическая подсветка делает фонтан особенно красивым. Новый фонтан появился и в парке "Сад будущего", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Москве открылся сезон фонтанов.
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