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В Москве открыли пять новых фонтанов
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В Москве открыли пять новых фонтанов 

Газета.Ru 14 минут назад
Фото: Газета.Ru
Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что в столице открыли пять новых фонтанов. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
"В этом году специалисты комплекса городского хозяйства Москвы впервые запустили пять новых фонтанов, созданных в прошлом году в рамках программы городского благоустройства", — заявил Бирюков.
Отмечается, что речь идет о 20-метровом «сухом» фонтане на Биржевой площади, а также о «сухих» фонтанах в Лубочном переулке и на Болотной площади.
"В рамках комплексного благоустройства парка «Площадь юности» также был создан «сухой» фонтан с подземной чашей в один уровень с плиточным покрытием… Музыкальная динамическая подсветка делает фонтан особенно красивым. Новый фонтан появился и в парке «Сад будущего», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Москве открылся сезон фонтанов.
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