В ЦОДД рассказали об изменениях в работе светофоров Москвы

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) отрегулировали работу светофоров в Москве , после того как с такой просьбой обратились жители столицы. Об этом сообщается на сайте мэра города.

"Режим работы светофоров изменили еще на 30 пешеходных переходах по просьбам горожан. Для удобства пешеходов специалисты ЦОДД отрегулировали светофоры с учетом дорожной обстановки. Работу светофоров оптимизировали на наиболее оживленных перекрестках", — говорится в заявлении ведомства.

По словам заместителя руководителя ЦОДД Дмитрия Горшкова, на одних светофорах длительность зеленого сигнала для пешеходов была увеличена, что удлинило работу светофора на время от трех до 41 секунды. В других местах время ожидания сигнала, разрешающего движение пешеходов, было увеличено на 10-81 секунду.