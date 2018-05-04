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В мае красноярский поезд здоровья отправится на запад региона
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В мае красноярский поезд здоровья отправится на запад региона 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В министерстве здравоохранения Красноярского края рассказали о расписании работы в мае 2018 года поезда здоровья — передвижного консультативно-диагностического центра «Доктор Войно-Ясенецкий (св. Лука)». В командировку медики отправляются 14 мая. До конца месяца поезд побывает на семи станциях Красноярской железной дороги.
На станции Ужур он будет работать с 14 по 16 мая, на станции Крутояр — 17-го, на станции Красная сопка — 18.05, на станции Глядень — 19.05, на станции Назарово — с 20 по 22 мая вклюительно, на станции Ачинск — 23 и 24 мая, на станция Дивногорск — 25 — 27.05.
Поезд состоит из девяти вагонов — специализированных медицинских кабинетов, оснащенных современным оборудованием. Врачи ведут прием с 9 до 18 часов (он, разумеется, бесплатный). Пациентам надо взять с собой паспорт, полис ОМС, если есть — выписки из медицинских документов.
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