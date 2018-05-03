Ветераны смогут 2 дня бесплатно ездить на городском транспорте

В честь 73-й годовщины Дня Победы ветераны Великой Отечественной войны в течение двух дней смогут воспользоваться возможностью бесплатного проезда по Петербургу . Акцию проводит городской комитет по транспорту.

Проезд 8 и 9 мая будет бесплатным на метро и наземном транспорте, социальных и коммерческих маршрутах. Гражданство и место жительства ветерана значения не имеют.

Также правом бесплатного проезда смогут воспользоваться инвалиды ВОВ и бывшие малолетние узники концлагерей.

Напомним, 9 мая в Петербурге отпразднуют 73-ю годовщину Великой Победы. На Дворцовой площади состоится военный парад, а по Невском у проспекту пройдет «Бессмертный полк».