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Ветераны смогут 2 дня бесплатно ездить на городском транспорте
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Ветераны смогут 2 дня бесплатно ездить на городском транспорте 

АиФ Санкт-Петербург 13 часов назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В честь 73-й годовщины Дня Победы ветераны Великой Отечественной войны в течение двух дней смогут воспользоваться возможностью бесплатного проезда по Петербургу. Акцию проводит городской комитет по транспорту.
Проезд 8 и 9 мая будет бесплатным на метро и наземном транспорте, социальных и коммерческих маршрутах. Гражданство и место жительства ветерана значения не имеют.
Также правом бесплатного проезда смогут воспользоваться инвалиды ВОВ и бывшие малолетние узники концлагерей.
Напомним, 9 мая в Петербурге отпразднуют 73-ю годовщину Великой Победы. На Дворцовой площади состоится военный парад, а по Невском у проспекту пройдет «Бессмертный полк».
АиФ Санкт-Петербург: последние новости
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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