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Московский Кремль закроют для посещения
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ФСО предупредила об ограничении доступа в Кремль 

Деловая газета «Взгляд» 49 минут назад
Фото: РИА Новости
Московский Кремль 7 и 9 мая будет закрыт для посещения, также доступ в Кремль и на прилегающую территорию будет ограничен с 4 по 6 мая после 14.00, сообщила пресс-служба Федеральной службы охраны России.
«В связи с подготовкой и проведением в Московском Кремле и на прилегающей к нему территории торжественных мероприятий 4, 5, 6, 7 и 9 мая 2018 года Московский Кремль для посещения будет закрыт, при этом 4, 5 и 6 мая 2018 года после 14.00 предусмотрено посещение Государственной Оружейной палаты и выставки «Алмазный Фонд» через Боровицкий проход», — передает РИА «Новости» сообщение ФСО.
Напомним, 7 мая на территории Московского Кремля состоится инаугурация президента России, а 9 мая пройдет парад Победы. По словам осведомленного источника, всего на церемонии ожидается порядка 5 тыс. гостей, некоторые из которых увидят парад президентского полка, который президент примет на Соборной площади Кремля.
Накануне к инаугурации Владимира Путина подготовили президентский знак, который является символом власти в России.
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