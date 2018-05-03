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В Москве стартовала последняя репетиция парада Победы
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В Москве стартовала последняя вечерняя репетиция парада Победы 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Об этом заявили в пресс-службе Минобороны.
«На Красной площади началась заключительная вечерняя тренировка парада, посвящённого 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Перед военным парадом 9 мая у военнослужащих осталась генеральная репетиция 6 мая», — приводит РИА Новости сообщение.
Отмечается, что по Красной площади маршем пройдут пешие парадные расчёты и военная техника. Авиация проведёт отдельную репетицию утром 4 мая.
«По Красной площади сегодня проходят воспитанники филиала Нахимовского военно-морского училища (Севастополь), воспитанники Московского президентского кадетского училища имени М. А. Шолохова, курсанты Смоленской военной академии войсковой противовоздушной обороны и Саратовского института войск национальной гвардии России, а также парадный расчёт роты военной полиции», — добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в центре Москвы ограничат движение в связи с ночной репетицией парада Победы.
28 апреля Nation News передавало, что в Петербурге перенесли репетицию парада Победы.
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