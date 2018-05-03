Человека зажало между платформой и поездом на ж/д станции в Москве

Вечером в четверг на станции «Яуза» в столице человека зажало между поездом и платформой, обстоятельства инцидента выясняются, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

«Сегодня в 20:07 на платформе «Яуза» человек оказался зажат между пригородным поездом №6114 Софрино Москва и платформой. Для безопасного пересечения железной дороги на остановочном пункте «Яуза» есть пешеходный мост. Прибывшие на место спасатели завершили работу, после чего в 21:29 поезд продолжил движение по маршруту. Обстоятельства произошедшего выясняются», — говорится в сообщении.

Железнодорожники оперативно организовали движение других поездов на участке вариантным графиком по соседнему пути, что позволило не останавливать движение. Сейчас несколько пригородных поездов Ярославского направления МЖД в сторону области следуют с увеличенным интервалом.

Сейчас на участке поезда курсируют по всем путям.

Диспетчерский аппарат МЖД принимает все необходимые меры, чтобы сократить опоздание задержанных поездов и ввести их движение в график.

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