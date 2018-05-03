Леониду Рошалю присудили премию «легенда века»

Сергей Собянин присудил премию Москвы «Легенда века» Леониду Рошалю

Соответствующий указ опубликован на официальном сайте мэра и правительства Москвы

Мэр столицы Сергей Собянин 3 мая 2018 года присудил премию Москвы «Легенда века» доктору медицинских наук, президенту НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леониду Рошалю . Соответствующий указ опубликован на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что премию Леонид Рошаль получил за свой выдающийся вклад в развитие здравоохранения и медицинской науки, а также за многолетнюю работу по оказанию неотложной хирургической и травматологической помощи детям и плодотворную общественную деятельность.

СПРАВКА

Леонид Рошаль родился 27 апреля 1933 года в городе Ливны Орловской области . В 1957 году окончил второй Московский медицинский институт, после чего был направлен на работу детским участковым врачом. В 1964 году защитил кандидатскую, в 1970 году — докторскую диссертацию. С 1981 года возглавляет отделение неотложной хирургии и травмы детского возраста НИИ педиатрии Научного центра здоровья детей РАМН.

Леонид Рошаль является автором более 200 научных статей и семи книг. Эксперт Всемирной организации здравоохранения , председатель Международного Комитета помощи детям при катастрофах и войнах Всемирной ассоциации неотложной помощи и медицины катастроф (WADEM). Член комиссии по правам человека при президенте РФ. В 1995 году журналисты назвали Леонида Рошаля Детским доктором мира.