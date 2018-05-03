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Леониду Рошалю присудили премию «легенда века»
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Сергей Собянин присудил премию Москвы «Легенда века» Леониду Рошалю 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Соответствующий указ опубликован на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
Мэр столицы Сергей Собянин 3 мая 2018 года присудил премию Москвы «Легенда века» доктору медицинских наук, президенту НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леониду Рошалю. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что премию Леонид Рошаль получил за свой выдающийся вклад в развитие здравоохранения и медицинской науки, а также за многолетнюю работу по оказанию неотложной хирургической и травматологической помощи детям и плодотворную общественную деятельность.

СПРАВКА

Леонид Рошаль родился 27 апреля 1933 года в городе Ливны Орловской области. В 1957 году окончил второй Московский медицинский институт, после чего был направлен на работу детским участковым врачом. В 1964 году защитил кандидатскую, в 1970 году — докторскую диссертацию. С 1981 года возглавляет отделение неотложной хирургии и травмы детского возраста НИИ педиатрии Научного центра здоровья детей РАМН.
Леонид Рошаль является автором более 200 научных статей и семи книг. Эксперт Всемирной организации здравоохранения, председатель Международного Комитета помощи детям при катастрофах и войнах Всемирной ассоциации неотложной помощи и медицины катастроф (WADEM). Член комиссии по правам человека при президенте РФ. В 1995 году журналисты назвали Леонида Рошаля Детским доктором мира.
Доктор Рошаль вел переговоры с террористами, которые захватили Театральный центр на Дубровке (2002) в Москве. Благодаря его участию из здания были выведены восемь детей, а заложникам были переданы вода и медикаменты. Кроме того, он вел переговоры с террористами, захватившими школу №1 в Беслане (2004), и спас жизни сотни родителей, отговорив их идти освобождать заложников-детей.
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