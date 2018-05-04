Маршруты наземного общественного транспорта изменятся 6 и 9 мая из-за Парада Победы на Красной площади

Маршруты наземного общественного транспорта изменятся 6 и 9 мая 2018 г. в связи с репетицией и проведением военного парада на Красной площади, а также шествия «Бессмертный полк». Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».

«В связи с проведением генеральной репетиции и военного парада на Красной площади, а также шествия «Бессмертный полк» 6 и 9 мая 2018 г. изменяются маршруты наземного транспорта», — говорится в сообщении.

Уточняется, что с 4:30 до окончания мероприятий ночные автобусы будут следовать: «Н1» — на участках от аэропорта Шереметьево до Белорусского вокзала и от ул. Озерная до станции метро «Октябрьская»; «Н2» — от ул. Беловежская до гостиницы «Украина»; «Н3» — от ул. Уссурийская до сада им. Баумана; «Н4» — от остановки «Новокосино» до станции метро «Таганская»; «Н5» — от Каширского шоссе, д. 148 до станции метро «Таганская»; «Н6» — от ул. Осташковская до Капельского пер.

Кроме того, с начала движения до окончания мероприятий троллейбусы будут следовать: №12 (только 9 мая) от Гидропроекта до ул. Серегина; №20 (только 9 мая) от Серебряного бора до Ваганьковского путепровода; №35 — от ул. Маршала Тухачевского до Ваганьковского путепровода; №43 — от Прибрежного проезда до проспекта Маршала Жукова, далее до Серебряного бора; №54 — от станции метро «Филевский парк» до станции метро «Краснопресненская». Троллейбусы №61 будут следовать от станции МЦК «Панфиловская» до ул. Генерала Глаголева (по маршруту троллейбуса №59); №66 — от станции метро «Филевский парк» до станции метро «Краснопресненская»; №70 (только 9 мая) от остановки «Братцево» до ул. Серегина; №82 (только 9 мая) — от больницы МПС до ул. Серегина.

В свою очередь автобусы будут следовать: «А» — от стадиона «Лужники» до станции метро «Кропоткинская»; «Б» (внутреннее, внешнее) — от станции метро «Маяковская» через Курский вокзал и Смоленский бульвар до ул. Новый Арбат; «м1» — от ул. Кравченко до кинотеатра «Ударник» (после 9:00 — до станции метро «Октябрьская»); «м2» — от остановки «Фили» до станции метро «Библиотека им. Ленина» (после 9:00 — до гостиницы «Украина»); «м3» — на участках от стадиона «Лужники» до станции метро «Кропоткинская» и от станции метро «Семеновская» до сада им. Баумана; «м5» — от Нагорного бульвара до станции метро «Добрынинская».

Автобусы «м6» проследуют на участках от Силикатного завода до Ваганьковского путепровода (после прохода техники — до станции метро «Краснопресненская») и от станции метро «Нагатинская» до кинотеатра «Ударник» (после 9:00 — до станции метро «Добрынинская»); «м7» — от 138-го квартала Выхина до станции метро «Таганская»; «м8» — от Дангауэровки до станции метро «Таганская»; «м9» — от станции метро «Владыкино» до Капельского пер. ; «м10» — от ул. Лобненская до станции метро «Маяковская»; «м27» — от Карачаровского путепровода до станции метро «Таганская»; «т3» — при движении от станции метро «Маяковская» — с заездом на Самотечную площадь; «т10» — от станции метро «Нагатинская» до ул. Новый Арбат; «т18» — на участках от Рижского вокзала до ул. Новолесная и от Стрельбищенского пер. до станции метро «Краснопресненская».

Отмечается, что автобусы «т19» — после Крылатского моста в обоих направлениях по ул. Крылатская и проспекту Маршала Жукова (вместо ул. Нижние Мневники); «т25» — от проспекта Буденного до сада им. Баумана; «т39» — от остановки «Фили» до ул. Новый Арбат; «т47» — при движении к Самотечной площади — с заездом к станции метро «Маяковская»; «т79» — на участках от Савеловского вокзала до Ваганьковского путепровода (после прохода техники — до станции метро «Краснопресненская») и от стадиона «Лужники» до ул. Новый Арбат; «т86» (только 9 мая) от Серебряного бора до Савеловского вокзала; №12 — на участках от станции метро «Тимирязевская» до ул. Новолесная и от 2-го Красногвардейского проезда до станции метро «Краснопресненская».

Помимо этого, автобусы №15 будут следовать от ВДНХ (южная) до Петровских ворот; №27 (только 9 мая) от Силикатного завода до Савеловского вокзала; №38 — от Рижского вокзала до станции метро «Трубная»; №39 — от ул. Расплетина до Ваганьковского путепровода; №48 — в обоих направлениях по проспекту Маршала Жукова (вместо ул. Мневники и Карамышевской набережной); №60 — от станции метро «Щукинская» до станции метро «Полежаевская» (по проспекту Маршала Жукова); №64 — на участках от Песчаной площади до Ваганьковского путепровода (после прохода техники — до станции метро «Краснопресненская») и от стадиона «Лужники» до ул. Новый Арбат; №69 — от остановки «Фили» до станции метро «Краснопресненская» (в обоих направлениях по Шмитовскому проезду, ул. Трехгорный Вал и ул. Заморенова); №82 (только 9 мая) от 7-го автобусного парка до Савеловского вокзала.

Автобусы №84 проследуют от Рижского вокзала до станции метро «Динамо»; №101 — от Дворца спорта «Мегаспорт» до Белорусского вокзала (9 мая после 5:00 — до Стадиона юных пионеров); №116 — от остановки «Фили» до станции метро «Краснопресненская»; №122 — от станции метро «Сокольники» до станции метро «Красные ворота»; №144 — от станции метро «Теплый Стан» до кинотеатра «Ударник» (после 9:00 — до станции метро «Октябрьская»); №156 — от Нагатинского затона до станции метро «Таганская»; №158 — от 3-го Павелецкого проезда до ул. Садовническая; №243 — от Силикатного завода до станции метро «Краснопресненская» (после Краснопресненской набережной по ул. 1905 года, Шмитовскому проезду, ул. Трехгорный Вал и ул. Заморенова, обратно — по ул. Конюшковская и Краснопресненской набережной); №255 — от стадиона «Лужники» до станции метро «Кропоткинская».

Также автобусы №271 будут курсировать после Крылатского моста в обоих направлениях по ул. Крылатская и проспекту Маршала Жукова (вместо ул. Нижние Мневники, ул. Народного Ополчения, ул. Мневники); №800 — между остановками «Магазин „Детские товары“ и „Станция Хорошево“ в обоих направлениях по проспекту Маршала Жукова (вместо ул. Мневники) с разворотом в районе Живописного моста; № 850 — от Крылатского до станции метро „Полежаевская“, в обоих направлениях по проспекту Маршала Жукова; №869 — от остановки „Фили“ до Стрельбищенского пер. (по маршруту автобуса „т18“); №904 — от 4-го микрорайона Митино до Белорусского вокзала (9 мая после 5:00 — до ул. Серегина); №904к (9 мая после 5:00) — от 4-го микрорайона Митина до ул. Серегина; №905 (9 мая после 5:00) от 75-го км МКАД до ул. Серегина.

Как поясняется, с 8:00 до окончания мероприятий трамваи будут следовать: №7 (только 9 мая) — от станции метро „Бульвар Рокоссовского“ до станции метро „Новослободская“; №9 — только 9 мая работать не будет. Троллейбусы будут следовать: „м4“ — от ул. Озерная до станции метро „Октябрьская“; №4 — от станции метро „Университет“ до станции метро „Октябрьская“; №7 — от станции метро „Парк Победы“ до станции метро „Октябрьская“; №8 — от Москворецкого рынка до станции метро „Нагатинская“.

Только 9 мая с 10:00 до окончания мероприятий автобусы будут следовать: „т29“ — от станции метро „Владыкино“ до станции метро „Петровский парк“; №22 — при движении к ул. 8-го Марта — по ул. Верхняя Масловка и Мирскому пер. к станции метро „Динамо“ (вместо ул. Новая Башиловка и Ленинградского проспекта); №105 — от станции метро „Щукинская“ до Путевого дворца, далее по Правой Дворцовой аллее в обратном направлении; №110 — от станции метро „Сокол“ до станции метро „Петровский парк“; №818 — от Силикатного завода до станции метро „ЦСКА“.