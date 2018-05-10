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Дом в Москве украсили граффити с «Мстителями»
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Дом в Москве украсили граффити с «Мстителями» 

Мир24 1 час назад
Фото: MosDay.ru
На фасадах жилых домов в Москве появились граффити, посвященные чемпионату мира по футболу, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
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