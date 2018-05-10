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Дом в Москве украсили граффити с «Мстителями»
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Дом в Москве украсили граффити с «Мстителями»
Мир24
1 час назад
Комментарии
Фото:
MosDay.ru
На фасадах жилых домов в
Москве
появились граффити, посвященные чемпионату мира по футболу, сообщается на портале мэра и
правительства Москвы
.
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