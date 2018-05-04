Фестиваль «Военная тайна» пройдет 9 мая на Триумфальной площади

В День Победы, 9 мая, на Триумфальной площади в Москве пройдет фестиваль «Военная тайна». В программе — концерт при участии популярных российских музыкантов, который телекомпания РЕН ТВ ежегодно устраивает для москвичей и гостей столицы.

Кроме того, для гостей подготовили розыгрыш ценных призов. А в 22:00 Триумфальная площадь озарится светом салюта — в небо запустят до 4000 фейерверков.

Начало мероприятия запланировано на 17:00. Вход свободный.