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Собянин присудил Рошалю премию «Легенда века»
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Собянин присудил доктору Рошалю премию «Легенда века» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, которым присудил президенту НИИ детской хирургии и травматологии Леониду Рошалю премию "Легенда века".
Соответствующий документ опубликован на официальном портале мэра столицы.
"Присудить премию города Москвы 2018 года "Легенда века" Рошалю Леониду Михайловичу… за выдающийся вклад в развитие здравоохранения и медицинской науки, многолетнюю работу по оказанию неотложной хирургической и травматологической помощи детям, плодотворную общественную деятельность", — следует из указа.
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, президент Национальной медицинской палаты, детский хирург Леонид Михайлович Рошаль родился 27 апреля 1933 года в городе Ливны Орловской области в семье военного летчика. Леонид Рошаль основал научную школу в детской хирургии по разработке консервативных методов лечения у детей хирургических заболеваний, требующих раннего оперативного вмешательства. Им разработаны консервативные методы лечения острых хирургических заболеваний грудной и брюшной полости.
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