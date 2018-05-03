С. Собянин присудил премию Москвы «Легенда века» Л. Рошалю

«Присудить премию города Москвы 2018 г. «Легенда века» Рошалю Леониду Михайловичу, президенту Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Москвы «Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии» департамента здравоохранения Москвы», — говорится в документе.

Премия присуждена Л. Рошалю за выдающий вклад в развитие здравоохранения и медицинской науки, многолетнюю работу по оказанию неотложной хирургической и травматологической помощи детям, а также плодотворную общественную деятельность.