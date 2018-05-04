Школу-гигант возведут в Москве

Новое школьно здание будет рассчитано на 1900 учеников. А построить эту школу планируют на севере столицы.

По словам руководителя Департамента строительства Москвы Андрея Бочкарёва, проектные работы близки к завершению, а начать строительство планируется уже в конце этого года.