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Школу-гигант возведут в Москве
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Школу-гигант возведут в Москве 

Вестник Бутова 1 час назад
Фото: Вестник Бутова
Новое школьно здание будет рассчитано на 1900 учеников. А построить эту школу планируют на севере столицы.
По словам руководителя Департамента строительства Москвы Андрея Бочкарёва, проектные работы близки к завершению, а начать строительство планируется уже в конце этого года.
Открыть свои двери для ребят школа-гигант должна уже в этом году. Новая школа будет одной из самых больших в Москве. О планах создать это новое образовательное учреждение сообщил портал Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
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