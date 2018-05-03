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Эскалатор на станции метро «Марксистская» закрыли на ремонт в Москве
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Эскалатор на станции метро «Марксистская» закрыли на ремонт в Москве 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
На станции столичного метрополитена «Марксистская» эскалатор закрыли на плановый ремонт, его планируют завершить в июне этого года, сообщается на Едином транспортном портале.
«Один из четырех эскалаторов в переходе со станции «Марксистская» на станцию «Таганская» Кольцевой линии закрыт для проведения планового ремонта», — говорится в сообщении.
На время ремонта установлен особы режим работы смежных эскалаторов: два эскалатора будут работать на спуск и подъем, третий — будет реверсироваться в зависимости от пассажиропотока.
Ремонт планируется завершить уже в июне 2018 года.
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