Эскалатор на станции метро «Марксистская» закрыли на ремонт в Москве

На станции столичного метрополитена «Марксистская» эскалатор закрыли на плановый ремонт, его планируют завершить в июне этого года, сообщается на Едином транспортном портале.

«Один из четырех эскалаторов в переходе со станции «Марксистская» на станцию «Таганская» Кольцевой линии закрыт для проведения планового ремонта», — говорится в сообщении.

На время ремонта установлен особы режим работы смежных эскалаторов: два эскалатора будут работать на спуск и подъем, третий — будет реверсироваться в зависимости от пассажиропотока.

Ремонт планируется завершить уже в июне 2018 года.