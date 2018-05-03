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Новый автобусный маршрут появится в Щербинке
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Новый автобусный маршрут появится в Щербинке 

Администрация городского округа Щербинка 2 часа назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Фото: сайт мэра и Правительства Москвы
Летом в Москве начнут работать 24 новых городских автобусных маршрута. Из них 13 будут курсировать на территориях Троицкого и Новомосковского административных округов, в том числе в Щербинке. Об этом 30 апреля сообщили на сайте мэра и Правительства Москвы.
Десять маршрутов будут обеспечивать транспортные связи внутри ТиНАО. Три других свяжут Новую Москву с прилегающими районами столицы.
На территории Щербинки начнет работу маршрут № 509, который протянется от железнодорожной станции до поселка Ерино в поселении Рязановское и № 509к от железнодорожной станции до деревни Мостовское.
Всего в Москве работать на новых траекториях движения выйдут более 160 новых автобусов разного класса вместительности.
Конкурс на обслуживание будет проведет в конце мая.
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