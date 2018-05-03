Новый автобусный маршрут появится в Щербинке

Летом в Москве начнут работать 24 новых городских автобусных маршрута. Из них 13 будут курсировать на территориях Троицкого и Новомосковского административных округов, в том числе в Щербинке. Об этом 30 апреля сообщили на сайте мэра и Правительства Москвы.

Десять маршрутов будут обеспечивать транспортные связи внутри ТиНАО. Три других свяжут Новую Москву с прилегающими районами столицы.

На территории Щербинки начнет работу маршрут № 509, который протянется от железнодорожной станции до поселка Ерино в поселении Рязановское и № 509к от железнодорожной станции до деревни Мостовское.

Всего в Москве работать на новых траекториях движения выйдут более 160 новых автобусов разного класса вместительности.

Конкурс на обслуживание будет проведет в конце мая.