Запись на курсы «Серебряного университета» для пожилых людей открылась в Москве

Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента труда и социальной защиты населения. «Департамент труда и социальной защиты населения Москвы информирует, что открыта запись на все факультеты образовательного проекта «Серебряный университет» для старшего поколения москвичей. Москвичи старшего поколения приглашаются на факультеты: гуманитарный, психологический, массовых коммуникаций и информатики, «Здоровье и безопасность», — говорится в сообщении. Образовательный проект для пожилых людей «Серебряный университет» стартовал в Москве 1 ноября 2017 г. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин запустил пилотный проект по активному долголетию в столице — организации на бесплатной основе культурного, образовательного и спортивного досуга для пенсионеров. Для выполнения данной задачи власти задействовали образовательные центры, учреждения культуры, спорта, парки и другие организации, которые подготовили соответствующие предложения и прошли квалификационный отбор. 2 апреля С. Собянин написал на своей официальной странице в Twitter, что жители Москвы выбрали название для проекта — «Московское долголетие». Голосование проходило на официальном портале мэра Москвы mos.ru и в центрах социального обслуживания.