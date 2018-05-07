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Между Москвой и «Домодедовым» с понедельника начнет курсировать больше электричек
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Между Москвой и «Домодедовым» с понедельника начнет курсировать больше электричек 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Между Москвой и аэропортом «Домодедово» с понедельника начнет курсировать больше электричек по просьбам компании-перевозчика, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.
«С 7 мая для удобства пассажиров Московская железная дорога по заявке компании-перевозчика продлила маршрут двум пригородным поездам Павелецкого направления — теперь начальной точной маршрута у электричек №6604 и 6614, которые по рабочим дням выполняют рейсы со станции «Домодедово» в Москву, станет аэропорт «Домодедово», — говорится в сообщении.
Это стало возможно в том числе благодаря масштабной реконструкции железнодорожного участка между станцией «Авиационная» и остановочным пунктом «Аэропорт „Домодедово“.
Поезд №6604 станет отправляться по будням из аэропорта в 6:36, на Павелецкий вокзал прибывать по обычному графику — в 7:42. Электричка №6614 будет выходить в рейс в 14:34 из аэропорта, а в Москву прибывать в 15:39.
Комплексное развитие железнодорожной инфраструктуры в аэропорт „Домодедово“ проводилось в рамках инвестиционной программы ОАО „РЖД“. На первом этапе на однопутном перегоне Авиационная — Космос был построен второй главный путь, а затем продлен от станции „Космос“ до остановочного пункта „Аэропорт „Домодедово“ на участке протяженностью около 1 километра.
“Железнодорожники уложили новые 800-метровые рельсовые плети, что позволило создать на перегоне бесстыковой (»бархатный») путь, благодаря которому поездка стала комфортнее. Второй главный путь введен в эксплуатацию в декабре 2017 года, в настоящее время по нему курсируют пригородные поезда», — добавляется в материале.
Также была реконструирована станция Авиационная, модернизировано более 30 километров контактной сети, построено два пешеходных железнодорожных моста и три пассажирские платформы. Железнодорожники внедрили на участке микропроцессорную систему управления движением поездов, обеспечивающую более высокий уровень безопасности и стабильности перевозок. Инновационное оборудование позволяет следить за состоянием железнодорожной инфраструктуры в режиме онлайн и автоматизирует процесс управления стрелками и сигналами.
«Московская железная дорога просит пассажиров внимательно следить за расписанием пригородных электропоездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» (http://pass.rzd.ru) и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», — заключается в сообщении.
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