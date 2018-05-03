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Правительство столицы может переехать в «Москва-сити»
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Правительство столицы может переехать в «Москва-сити» 

Москва меняется 49 минут назад
Фото: Москва меняется
Часть подразделений планируют разместить в новом небоскребе.
— Создание административных площадей под подразделения Правительства Москвы — это одна из основных целей этого проекта. Строительство проведут при участии городских структур, — рассказал руководитель столичного Департамента строительства Андрей Бочкарев.
Высота здания составит 104 этажа. Начало его строительства запланировано на лето текущего года. Если проект будет воплощен, то здание станет самым высоким в Европе.
Сообщение Правительство столицы может переехать в «Москва-сити» появились сначала на Москва Меняется.
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