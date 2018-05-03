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Эскалатор между станциями метро «Марксистская» и «Таганская» закрылся на ремонт
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Эскалатор между станциями метро «Марксистская» и «Таганская» закрылся на ремонт 

Rambler News Service 50 минут назад
3 мая в московском метрополитене закрылся на ремонт эскалатор в переходе со станции «Марксистская» на станцию «Таганская» кольцевой линии, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на единый транспортный портал.
«Один из четырех эскалаторов в переходе со станции «Марксистская» на станцию «Таганская» кольцевой линии закрыт для проведения планового ремонта», — следует из сообщения.
Во время ремонтных работ будет введен особый график для смежных эскалаторов: два эскалатора будут работать на спуск и подъем, третий — будет реверсироваться в зависимости от пассажиропотока. Работы планируется завершить в июне 2018 года.
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