Эскалатор между станциями метро «Марксистская» и «Таганская» закрылся на ремонт

3 мая в московском метрополитене закрылся на ремонт эскалатор в переходе со станции «Марксистская» на станцию «Таганская» кольцевой линии, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на единый транспортный портал.

«Один из четырех эскалаторов в переходе со станции «Марксистская» на станцию «Таганская» кольцевой линии закрыт для проведения планового ремонта», — следует из сообщения.

Во время ремонтных работ будет введен особый график для смежных эскалаторов: два эскалатора будут работать на спуск и подъем, третий — будет реверсироваться в зависимости от пассажиропотока. Работы планируется завершить в июне 2018 года.