Ещё
Около 900 выступлений состоялось на фестивале «Московская весна a cappella»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Популярный российский блогер найден мертвым
Популярный российский блогер найден мертвым

Около 900 выступлений состоялось на фестивале «Московская весна a cappella» 

Мои Черемушки 48 минут назад
Фото: Мои Черемушки
С начала фестиваля «Московская весна a cappella» на сценах, расположенных в разных точках города, прошло 900 выступлений. Напомним, главная площадка Юго-Западного округа находится в районе Черемушки, на Профсоюзной улице, владение 41.
До окончания конкурса посетителей ждет еще очень много ярких сюрпризов: 30 участников фестиваля — 20 российских, а также 10 иностранных солистов и коллективов — еще только ждут своей очереди, чтобы выступить перед москвичами. «Среди тех, кто выступит на площадках „Московской весны a cappella“ 3, 4, 5 и 6 мая, — исполнитель хитов Болливуда, певец из Индии Сарфараз Сафу, невероятно популярный коллектив из Великобритании, обладатели многочисленных наград, группа All The King’s Men, женский хор из Израиля „Наама“, участницы которого поют вместе вот уже 30 лет, а также много других замечательных исполнителей», — рассказала заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.
Общегородской фестиваль и международный музыкальный конкурс «Московская весна a cappella» впервые прошел в столице в прошлом году. Тогда перед москвичами и туристами выступили 168 коллективов из 12 стран мира. Они подарили зрителям 1200 живых выступлений. В этом году фестиваль проходит с 27 апреля по 9 мая. Живые концерты проходят на 40 сценах.
Мои Черемушки: последние новости
Москва снижает барьеры для участия в выборах мэра Разметку в местах входа в поезда наносят на станции МЦК «Площадь Гагарина» Собянин пригласил москвичей поучаствовать в акции «Миллион деревьев»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Маккейн придумал новый способ отомстить РФ152
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе46
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии358
В России могут ввести новый налог173
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber10
Видео
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
04:25
В Германии началось строительство «Северного потока — 2»
Экономика
00:36
Отменим курортный сбор
Общество
00:59
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе
В мире Другое
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
00:59
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе
Политика Конфликты
00:18
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии
Армия
01:00
Невеста разнесла потолок букетом
Общество Происшествия
01:00
Метро построят в пешей доступности от аэропорта «Внуково»
Новости Москвы
04:24
В РФ начали блокировать VPN-сервисы
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение