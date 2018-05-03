Около 900 выступлений состоялось на фестивале «Московская весна a cappella»

С начала фестиваля «Московская весна a cappella» на сценах, расположенных в разных точках города, прошло 900 выступлений. Напомним, главная площадка Юго-Западного округа находится в районе Черемушки, на Профсоюзной улице, владение 41.

До окончания конкурса посетителей ждет еще очень много ярких сюрпризов: 30 участников фестиваля — 20 российских, а также 10 иностранных солистов и коллективов — еще только ждут своей очереди, чтобы выступить перед москвичами. «Среди тех, кто выступит на площадках „Московской весны a cappella“ 3, 4, 5 и 6 мая, — исполнитель хитов Болливуда, певец из Индии Сарфараз Сафу, невероятно популярный коллектив из Великобритании, обладатели многочисленных наград, группа All The King’s Men, женский хор из Израиля „Наама“, участницы которого поют вместе вот уже 30 лет, а также много других замечательных исполнителей», — рассказала заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.

Общегородской фестиваль и международный музыкальный конкурс «Московская весна a cappella» впервые прошел в столице в прошлом году. Тогда перед москвичами и туристами выступили 168 коллективов из 12 стран мира. Они подарили зрителям 1200 живых выступлений. В этом году фестиваль проходит с 27 апреля по 9 мая. Живые концерты проходят на 40 сценах.