Зоопарк подготовил программу ко Дню Победы

Московский зоопарк подготовил свою программу ко Дню Победы

9 мая для посетителей зоосада пройдут интерактивные экскурсии и мастер-классы.

Экскурсии будут посвящены самым необычным млекопитающим, птицам, амфибиям и рептилиям, обитающим в зоопарке. Рассказчики будут столь же необычными — по зоопарку слушателей будут водить амурский тигр, божья коровка, дальневосточный леопард и пчёлка. Также посетители узнают о животных-героях, переживших Великую Отечественную Войну, и услышат рассказ о военных буднях зоопарка.

Дополнительно будет организована игровая зона с конкурсами и эстафетами, а также пространство для мастер-классов. Юные гости вспомнят военные песни, выучат военные танцы и своими руками смастерят сувениры на память о празднике.

Мероприятия пройдут с 13:00 до 15:00. Вход свободный.