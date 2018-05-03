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Зоопарк подготовил программу ко Дню Победы
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Московский зоопарк подготовил свою программу ко Дню Победы 

Москва меняется 3 мая 2018
Фото: Сергей Авдуевский / Москва меняется
9 мая для посетителей зоосада пройдут интерактивные экскурсии и мастер-классы.
Экскурсии будут посвящены самым необычным млекопитающим, птицам, амфибиям и рептилиям, обитающим в зоопарке. Рассказчики будут столь же необычными — по зоопарку слушателей будут водить амурский тигр, божья коровка, дальневосточный леопард и пчёлка. Также посетители узнают о животных-героях, переживших Великую Отечественную Войну, и услышат рассказ о военных буднях зоопарка.
Дополнительно будет организована игровая зона с конкурсами и эстафетами, а также пространство для мастер-классов. Юные гости вспомнят военные песни, выучат военные танцы и своими руками смастерят сувениры на память о празднике.
Мероприятия пройдут с 13:00 до 15:00. Вход свободный.
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