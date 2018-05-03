Погода без осадков и до плюс 25 градусов ожидается в Московском регионе в четверг

В четверг в Москве Подмосковье ожидается до 25 градусов тепла, переменная облачность без осадков, сообщает РИАМО

"Предстоящим днем Москва и Подмосковье окажутся на периферии антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Температура воздуха в Московии, после прохождения холодного атмосферного фронта, в послеполуденные часы прогреется до 23-25 градусов, в Подмосковье до 20-25 градусов", — говорится в сообщении «Метеоновостей».

Ветер ожидается переменных направлений, со скоростью 2-7 метров в секунду. Относительная влажность воздуха около 40%.