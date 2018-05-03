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Погода без осадков и до плюс 25 градусов ожидается в Московском регионе в четверг
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Погода без осадков и до плюс 25 градусов ожидается в Московском регионе в четверг 

Газета.Ru 59 минут назад
В четверг в Москве и Подмосковье ожидается до 25 градусов тепла, переменная облачность без осадков, сообщает РИАМО.
"Предстоящим днем Москва и Подмосковье окажутся на периферии антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Температура воздуха в Московии, после прохождения холодного атмосферного фронта, в послеполуденные часы прогреется до 23-25 градусов, в Подмосковье до 20-25 градусов", — говорится в сообщении «Метеоновостей».
Ветер ожидается переменных направлений, со скоростью 2-7 метров в секунду. Относительная влажность воздуха около 40%.
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