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Животных зоопарка переводят на «летнее» питание
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Животных Московского зоопарка начали переводить на летний рацион питания 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Животных Московского зоопарка постепенно начали переводить на летний рацион питания, уже сейчас питомцы получают специальные минеральные добавки и витаминные комплексы, сообщил РИА Новости руководитель отдела внешних коммуникаций зоосада Магомед Саралиев.
"Животных постепенно переводят на летний рацион. Витамины и добавки уже дают", — сказал собеседник агентства.
В свою очередь, директор столичного зоопарка Светлана Акулова отметила, что посетители, несмотря на запрет, регулярно подкармливают животных, бросают в их вольеры вредные и даже опасные для здоровья продукты.
"Сотрудникам и волонтерам зоопарка сложно уследить за каждым посетителем, число которых в летнее время день ото дня растет. Поэтому я хочу напомнить всем нашим гостям о том, что кормить животных чем-либо, кроме специализированного корма из установленных на территории автоматов, строго запрещено. Мы относимся к нашим посетителям с уважением и заботимся об их комфорте, и поэтому искренне рассчитываем на то, что и они в свою очередь не будут пренебрегать правилами поведения в зоопарке", — подчеркнула глава зоосада.
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