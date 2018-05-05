Станцию метро Москвы «Нижняя Масловка» откроют в середине декабря

Станция метро «Нижняя Масловка» примет пассажиров в середине декабря, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин

«Сейчас мы станцию «Нижняя Масловка» готовим под пассажиров. Работы идут по графику, мы планируем в середине декабря эту станцию запустить в эксплуатацию», — сказал Хуснуллин.

Он добавил, что на станции «Нижняя Масловка» будет пересадка на действующую линию метро и на Савеловский вокзал.

«Нижняя Масловка» будет станцией Большой кольцевой линии метро. Всего БКЛ будет включать в себя 31 станцию. Длина линии составит 67 километров, она будет иметь 21 пересадку на другие станции метро и МЦК. Завершить строительство нового кольца планируется в 2021-2022 годах. Ожидается, что после того, как БКЛ замкнется, пассажиропоток на ней может составить до 380 миллионов человек в год.