Стала известна дата открытия станции «Нижняя Масловка»

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Станцию метро «Нижняя Масловка» откроют для пассажиров в декабре 

Москва24 33 минуты назад
Фото: m24.ru
Строящуюся станцию Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро "Нижняя Масловка" планируется открыть для пассажиров в декабре, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
"Станция "Нижняя Масловка" технологически готова. Сейчас мы готовим под пассажиров сам перрон. К середине декабря этого года планируем запустить станцию в эксплуатацию", — цитирует Хуснуллина ТАСС.
По его словам, станция войдет в состав транспортно-пересадочного узла (ТПУ). С нее можно будет перейти на действующую линию метро и на Савеловский вокзал, который, в свою очередь, станет частью Московских центральных диаметров.
Станция "Нижняя Масловка" расположена под площадью Бутырской заставы. Выходы с нее организуют на обе стороны Бутырской улицы и к железнодорожным платформам Савеловского вокзала.
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