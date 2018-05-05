Стала известна дата открытия станции «Нижняя Масловка»

Станцию метро «Нижняя Масловка» откроют для пассажиров в декабре

Строящуюся станцию Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро "Нижняя Масловка" планируется открыть для пассажиров в декабре, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин

"Станция "Нижняя Масловка" технологически готова. Сейчас мы готовим под пассажиров сам перрон. К середине декабря этого года планируем запустить станцию в эксплуатацию", — цитирует Хуснуллина ТАСС.

По его словам, станция войдет в состав транспортно-пересадочного узла (ТПУ). С нее можно будет перейти на действующую линию метро и на Савеловский вокзал, который, в свою очередь, станет частью Московских центральных диаметров.

Станция "Нижняя Масловка" расположена под площадью Бутырской заставы. Выходы с нее организуют на обе стороны Бутырской улицы и к железнодорожным платформам Савеловского вокзала.