В Подмосковье ветеранов бесплатно подстригут ко Дню Победы

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Глава Рослесхоза исключил повторение в Москве ситуации со смогом 2010 года

Грозы и порывистый ветер вернутся в Москву в выходные

Погода без осадков и до плюс 25 градусов ожидается в Московском регионе в четверг