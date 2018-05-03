Запад и север столицы свяжет новый автобусный маршрут

Расположенную на западе столицы Беловежскую улицу и станцию метрополитена «Петровско-Разумовская» свяжет новый автобусный маршрут. Как сообщается на официальном портале мэра Москвы mos.ru, всего до конца мая пройдут конкурсы на обслуживание 24 новых маршрутов в мегаполисе.

Максима Ликсутова. «Автобусы различной вместимости будут распределены по маршрутам в зависимости от прогнозируемого пассажиропотока. Так, на 16 новых маршрутах будут курсировать автобусы большой вместимости, на трех — средней, еще пять маршрутов будет обслуживать транспорт малой вместимости. Всего начнут работать около 160 автобусов разных классов», — приводятся на сайте слова руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

Запуск новых маршрутов запланирован на конец осени 2018 года. (мю)