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Запад и север столицы свяжет новый автобусный маршрут
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Запад и север столицы свяжет новый автобусный маршрут 

Управа района Тимирязевский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
Расположенную на западе столицы Беловежскую улицу и станцию метрополитена «Петровско-Разумовская» свяжет новый автобусный маршрут. Как сообщается на официальном портале мэра Москвы mos.ru, всего до конца мая пройдут конкурсы на обслуживание 24 новых маршрутов в мегаполисе.
«Автобусы различной вместимости будут распределены по маршрутам в зависимости от прогнозируемого пассажиропотока. Так, на 16 новых маршрутах будут курсировать автобусы большой вместимости, на трех — средней, еще пять маршрутов будет обслуживать транспорт малой вместимости. Всего начнут работать около 160 автобусов разных классов», — приводятся на сайте слова руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максима Ликсутова.
Запуск новых маршрутов запланирован на конец осени 2018 года. (мю)
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