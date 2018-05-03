Сезон фонтанов открылся на Преображенке

Вновь заработал фонтан на Черкизовском пруду.

Накануне майских праздников жителей нашего района порадовали яркие краски цветного фонтана, который распустился на водной глади пруда. Теперь по вечерам по набережной прогуливается много людей. Они любуются разноцветными струями фонтана.