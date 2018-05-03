Сезон фонтанов открылся на Преображенке 

Вновь заработал фонтан на Черкизовском пруду.
Накануне майских праздников жителей нашего района порадовали яркие краски цветного фонтана, который распустился на водной глади пруда. Теперь по вечерам по набережной прогуливается много людей. Они любуются разноцветными струями фонтана.
В столице открылся сезон фонтанов. Об этом рассказал столичный градоначальник Сергей Собянин. Кроме того, мэр Москвы сообщил о появлении нового гидрооружения у Гостиного двора. Это «сухой» фонтан появился на месте стихийной парковки на Биржевой площади. Теперь он украшает одну из центральных городских площадей. Кроме того, скоро закончится реставрация фонтана «Золотой колос» на центральной аллее ВДНХ.