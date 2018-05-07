В Уфе на полгода перекроют две улицы

Уфимские дорожники приступили к ремонту улиц и укладке нового асфальта, чтобы успеть качественно в срок все выполнить, принято решение ограничить движение на улицах Кировоградская и Златоустовская.

— Ограничение продлится до 20 октября. Проезд по данным улицам будет возможен только по половине проезжей части. Во время укладки асфальта улицы будут перекрыты полностью. В связи с этим автомобилистов просят по возможности использовать альтернативные маршруты, — сообщили в городской мэрии.

Златоустовская улица будет закрыта для движения от Большой Гражданской до Речной. За ходом работ жители башкирской столицы могут следить по интерактивной карте.