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В Уфе на полгода перекроют две улицы
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В Уфе на полгода перекроют две улицы 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Уфимские дорожники приступили к ремонту улиц и укладке нового асфальта, чтобы успеть качественно в срок все выполнить, принято решение ограничить движение на улицах Кировоградская и Златоустовская.
— Ограничение продлится до 20 октября. Проезд по данным улицам будет возможен только по половине проезжей части. Во время укладки асфальта улицы будут перекрыты полностью. В связи с этим автомобилистов просят по возможности использовать альтернативные маршруты, — сообщили в городской мэрии.
Златоустовская улица будет закрыта для движения от Большой Гражданской до Речной. За ходом работ жители башкирской столицы могут следить по интерактивной карте.
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