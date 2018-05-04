В Уфе до осени ограничили движение в центре города

В столице республики дорожники приводят в порядок разбитые улицы после зимы. Работы начались в разных районах Уфы . Так, на улицах Борисоглебской на участке от Кольцевой до Свободы, Кировоградской и Златоустовской на участке от Большой Гражданской до Речной ограничили движение на половине проезжей части.

— Сейчас рабочие готовят нижний слой дорожного полотна. Когда дело дойдет до укладывания верхнего покрытия, ремонтируемые дороги придется перекрыть полностью, — рассказали в уфимской администрации.

Временное ограничение введено ориентировочно до 20 октября. Об участках, подлежащих реконструкции, можно узнать на интерактивной карте ремонта дорог.

Уфимская мэрия приносит извинения за доставленные неудобства и просит водителей заранее планировать маршрут.