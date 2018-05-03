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Эскалатор в переходе со станции метро «Марксистская» на «Таганскую» Кольцевой линии закрыли на ремонт
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Эскалатор в переходе со станции метро «Марксистская» на «Таганскую» Кольцевой линии закрыли на ремонт 

Агентство «Москва» 1 час назад
Эскалатор в переходе со станции метро «Марксистская» на станцию «Таганская» Кольцевой линии закрыт для проведения ремонта, сообщает единый транспортный портал.
«Один из четырех эскалаторов в переходе со станции «Марксистская» на станцию «Таганская» Кольцевой линии закрыт для проведения планового ремонта», — говорится в сообщении.
Уточняется, что на время ремонта установлен особы режим работы смежных эскалаторов: два эскалатора будут работать на спуск и подъем, третий — будет реверсироваться в зависимости от пассажиропотока.
«Ремонт планируется завершить уже в июне 2018 г. Московский метрополитен приносит извинения за временные неудобства», — отмечается в сообщении.
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