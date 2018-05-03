Лекции об активном долголетии прочитают 4 мая специалисты диагностических центров Москвы

Мероприятия проводятся в рамках акции «Врачи Москвы-ветеранам».

В пятницу, 4 мая, в столичных диагностических центра специалисты прочитают лекции об активном долголетии. Об этом рассказали в пресс-службе Департамента здравоохранения города Москвы

Так тематическая лекция «Здоровое питание — залог активного долголетия» пройдет 4 мая в ГБУЗ «Диагностический центр №5 департамента здравоохранения Москвы». Информацией по данной тематике поделится заведующий отделением профилактики Александр Гулаков.

Помимо лекций, участников ожидают праздничные концерты, тематические выставки и круглые столы, которые будут приурочены к 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в департаменте.

Ранее, 3 мая, в «Школе здоровья» в Троицкой городской больнице прошел познавательный семинар «Здоровый образ жизни — путь к активному долголетию», также приуроченный к медицинской акции.

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