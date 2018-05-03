Три бассейна и зоны отдыха у воды без купания появятся для посетителей московских парков этим летом

Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорпарка.

Предстоящим летом в столичных парках будут организованы три бассейна и зоны отдыха у воды без купания.

— В этом сезоне в парках, подведомственных департаменту культуры Москвы , бассейны будут работать в парке «Сокольники» (два стационарных) и в парке «Фили» (понтонный). Они начнут функционировать, как только позволит погода. Также в летнем сезоне будут функционировать зоны массового отдыха и зоны отдыха у воды без купания, — сообщили в пресс-службе Мосгорпарка.

Всего планируется организовать 25 таких зон. Например, они появятся в парках «Красногвардейские пруды», «Измайловский», «Лианозовский», «Гончаровский», у прудов «Радуга», «Сокольники», «Фили», «50-летия Октября», у зоны отдыха «Борисовские пруды», а также в усадьбах «Воронцово», «Коломенское», «Алтуфьево», «Люблино», «Царицыно».

Кроме того, посетителей парков этим летом ждут необычные развлечения. В частности, гости парка «Воронцово» смогут научиться ходить по воде в зорбах — больших прозрачных шарах, а в парке «Измайлово» горожанам и гостям столицы предложат покататься на космическом фантастаре, отмечает агентство городских новостей «Москва»

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