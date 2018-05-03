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Через Бирюлево пройдет метро
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Через Бирюлево пройдет метро 

Москва меняется 2 часа назад
Фото: Москва меняется
Новая Москва готовится к строительству новой ветки метро.
Как сообщает сайт Совета муниципальных образований города, метрополитен построят от станции «Кленовый бульвар» Большой кольцевой линии через Бирюлево Западное и Восточное, далее метро пройдет параллельно Курскому направлению железной дороги и конечной станцией станет Щербинка.
Как пояснил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, на сегодня рассматривается проект строительства в Бирюлево линии метро с шестью станциями. Решение о финансировании строительства может быть принято летом при формировании городской инвестпрограммы.
Напомним, только за последние 7 лет в Москве построено 60 станций и 111,5 км новых линий метро.
Сообщение Через Бирюлево пройдет метро появились сначала на Москва Меняется.
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